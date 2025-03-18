60 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
أدى 60 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى في اليوم الثامن عشر من رمضان، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.
وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 60 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.