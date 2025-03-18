60 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

60 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصىأدى 60 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى في اليوم الثامن عشر من رمضان، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.