امرأة صينية تستنسخ كلبها الميت بـ 22 ألف دولار.. تعرف على التفاصيل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:52 مساءً - أثارت قصة امرأة صينية أنفقت 22 ألف دولار لاستنساخ كلبها الميت اهتمامًا واسعًا بخدمات استنساخ الحيوانات الأليفة. هذه القصة تسلط الضوء على التقدم التكنولوجي في مجال استنساخ الحيوانات الأليفة، وتثير تساؤلات حول الجوانب الأخلاقية والقانونية لهذه الممارسة.

تفاصيل القصة:

أنفقت امرأة صينية تدعى شو مبلغ 22 ألف دولار لاستنساخ كلبها الميت “جوكر”.

كان جوكر رفيقًا مخلصًا لشو، وتسبب موته في حزن شديد لها.

قررت شو استنساخ جوكر بعد أن علمت عن إمكانية استنساخ الحيوانات الأليفة في الصين.

تم أخذ عينة من جلد جوكر ودمجها مع بويضة من حيوان آخر لإنشاء جنين.

تم زرع الجنين في أم بديلة لإنجاب الكلب المستنسخ “ليتل جوكر”.

يشبه ليتل جوكر الأصل في المظهر والشخصية والسمات الأخرى.

استنساخ الحيوانات الأليفة في الصين:

استنساخ الحيوانات ليس مخالفًا للقانون في الصين، ولكن يجب أن يتوافق مع المبادئ التوجيهية الأخلاقية.

يجب أن تتمتع شركات الاستنساخ بالمؤهلات المناسبة.

يثير استنساخ الحيوانات الأليفة تساؤلات حول الجوانب الأخلاقية والقانونية.