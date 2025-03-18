الهند تقترب من استضافة السوبر الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:53 مساءً - أشار ميكيلي تشيكاريزي، مدير تسويق الدوري الإيطالي لكرة القدم، إلى إمكانية استضافة الهند كأس السوبر الإيطالي في محاولة لزيادة شعبية البطولة.

وقال تشيكاريزي على هامش مؤتمر رياضي في الهند: نسعى لإقامة بطولة دولية مثل كأس السوبر الإيطالي في جميع أنحاء العالم لتوسيع القاعدة الجماهيرية واستعراض كرة القدم الإيطالية.

وتابع: هذا بالضبط ما نفعله… سننتقل للخطوة التالية في المحادثات للقدوم إلى الهند وإقامة البطولة.

وقال أيضاً: ربما نقترح إطلاق نشاط مشترك بين أسواق الدوري الهندي الممتاز للمساعدة في تنمية القاعدة الشعبية، ليكون لكرة القدم الهندية حضور قوي في أولمبياد 2036.

وتسعى الهند لاستضافة أولمبياد 2036.