كاسادو يغيب عن المنتخب الإسباني بسبب الإصابة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 01:55 مساءً - أعلن المنتخب الإسباني، استبعاد لاعب برشلونة، مارك كاسادو، من قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: “مارك كاسادو سيغيب عن المنتخب الإسباني بسبب شعوره بعدم الراحة في ركبته اليمنى بعد المباراة التي خاضها مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد”.

وأضاف: “سينضم أليكس جارسيا، اللاعب الدولي الأول ولاعب باير ليفركوزن، إلى المنتخب الوطني بديلاً عن كاسادو”.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية يومي 20 و23 من الشهر الحالي.