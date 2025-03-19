الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمهايواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ58 على التوالي، مخلفا 34 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين، وعمليات تجريف وحرق منازل وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت صباح اليوم الرصاص الحي بشكل كثيف داخل مخيم جنين.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة جرافات الى المخيم في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة فيه.

وخلال الـ58 يوما اعتقل الاحتلال قرابة 227 فلسطينيا من محافظة جنين، فيما أجرى عشرات عمليات التحقيق الميداني.

ونقلت /وفا/ ، بحسب بلدية جنين ان الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.