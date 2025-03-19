ملابس الأطفال في الطقس المتقلب: نصائح عملية للأمهات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:50 مساءً - مع تقلبات الطقس بين الحرارة والبرودة، تواجه الأمهات صعوبة في اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن. إليك دليل شامل لمساعدة الأمهات في اختيار ملابس مناسبة لأطفالهن في الطقس المتقلب، وفقًا لموقع “the weather”:

1. نظام الطبقات: الحل الأمثل في الطقس المتقلب:

الطبقة الأولى: ملابس داخلية قطنية خفيفة لامتصاص العرق.

الطبقة الثانية: ملابس متوسطة مثل تي شيرت بكم طويل وبنطلون قطني.

الطبقة الثالثة: جاكيت خفيف أو سويتر يمكن خلعه عند ارتفاع درجة الحرارة.

2. اختيار الخامات المناسبة:

الأقمشة الطبيعية: اختاري الأقمشة الطبيعية التي تسمح لجلد الطفل بالتنفس.

تجنب الأقمشة الصناعية: تجنبي الأقمشة الصناعية التي قد تسبب التعرق.

3. نصائح إضافية:

الرضع: زيدي طبقة واحدة عن الملابس التي ترتديها.

جاكيت إضافي: احتفظي بجاكيت إضافي أو بطانية خفيفة عند الخروج، خاصةً في الليل.

مراقبة الطفل: إذا كان الطفل يشعر بالحرارة أو يتعرق، قومي بخلع طبقة من الملابس.

القبعة: ارتداء قبعة عند الخروج لحماية الطفل من الشمس.

الملابس الفضفاضة: تجنبي الملابس الضيقة لتمكين الطفل من الحركة بحرية.