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ملابس الأطفال في الطقس المتقلب: نصائح عملية للأمهات

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ملابس الأطفال في الطقس المتقلب: نصائح عملية للأمهات

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:50 مساءً - مع تقلبات الطقس بين الحرارة والبرودة، تواجه الأمهات صعوبة في اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن. إليك دليل شامل لمساعدة الأمهات في اختيار ملابس مناسبة لأطفالهن في الطقس المتقلب، وفقًا لموقع “the weather”:

1. نظام الطبقات: الحل الأمثل في الطقس المتقلب:

الطبقة الأولى: ملابس داخلية قطنية خفيفة لامتصاص العرق.
الطبقة الثانية: ملابس متوسطة مثل تي شيرت بكم طويل وبنطلون قطني.
الطبقة الثالثة: جاكيت خفيف أو سويتر يمكن خلعه عند ارتفاع درجة الحرارة.

2. اختيار الخامات المناسبة:

الأقمشة الطبيعية: اختاري الأقمشة الطبيعية التي تسمح لجلد الطفل بالتنفس.
تجنب الأقمشة الصناعية: تجنبي الأقمشة الصناعية التي قد تسبب التعرق.

3. نصائح إضافية:

الرضع: زيدي طبقة واحدة عن الملابس التي ترتديها.
جاكيت إضافي: احتفظي بجاكيت إضافي أو بطانية خفيفة عند الخروج، خاصةً في الليل.
مراقبة الطفل: إذا كان الطفل يشعر بالحرارة أو يتعرق، قومي بخلع طبقة من الملابس.
القبعة: ارتداء قبعة عند الخروج لحماية الطفل من الشمس.
الملابس الفضفاضة: تجنبي الملابس الضيقة لتمكين الطفل من الحركة بحرية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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