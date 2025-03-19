أخبار اليمن : أمطار وضباب ورياح.. تفاصيل طقس اليمن

أمطار وضباب ورياح.. تفاصيل طقس اليمنتوّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم وهطول أمطار متفرقة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئياً خلال الليل والصباح الباكر، بينما يكون غائم جزئيًا إلى غائم نهاراً والفرصة ما تزال مهيئة لهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، غرب الجوف، عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمه، إب، البيضاء والضالع.

وأشار إلى احتمال تشكل الضباب على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجه، ذمار وإب.

وبحسب المركز، فإن الأجواء ستكون غائمة جزئياً مع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، في حين تكون الرياح نشطة إلى قوية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، أفاد المركز بأن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، والرياح معتدلة إلى نشطة نهاراً مثيرة للأتربة والرمال.

ودعا المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، محذرًا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من إضطراب البحر وارتفاع الموج.