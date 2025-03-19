أخبار اليمن : غارات عدوانية على صنعاء والبيضاء وصعدة

غارات عدوانية على صنعاء والبيضاء وصعدةشن العدوان الأمريكي اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والبيضاء.

وأوضحت مصادر محلية أن العدوان الأمريكي استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي سكني بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.. مبينة أن الدفاع المدني يعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن استهداف الصالة.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان الأمريكي استهدف مديرية السوادية في البيضاء، ومحيط مدينة صعدة.