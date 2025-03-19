غارات عدوانية على صنعاء والبيضاء وصعدة
شن العدوان الأمريكي اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والبيضاء.
وأوضحت مصادر محلية أن العدوان الأمريكي استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي سكني بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.. مبينة أن الدفاع المدني يعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن استهداف الصالة.
وأشارت المصادر إلى أن العدوان الأمريكي استهدف مديرية السوادية في البيضاء، ومحيط مدينة صعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات عدوانية على صنعاء والبيضاء وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.