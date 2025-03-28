أخبار اليمن : فلكية اليمن تحسم موعد أول أيام عيد الفطر

فلكية اليمن تحسم موعد أول أيام عيد الفطرأعلنت الجمعية الفلكية اليمنية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن لعام 2025م - 1446 هجرية.

وأكدت الجمعية في بيان، أن بعد غدٍ الأحد 30 مارس هو عيد الفطر/ أول شوال فلكياً، ويوم غدٍ السبت هو اليوم الـ29 والأخير من شهر رمضان المبارك 1446هـ.

دوت الخليج ينشر فيما يلي نص البيان:

الجمعية الفلكية اليمنية تعلن: بداية شهر شوال/ عيد الفطر المبارك

في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين من فجر يوم الجمعة الموافق 28-2-2025م، يحدث (الاقتران) -أي توضع القمر بين الشمس والأرض- إيذاناً بولادة هلال شهر هجري جديد وليتم استطلاع هلاله بعيد غروب شمس يوم الجمعة المذكورة في مغارب اليمن بالتعيين، وهي تاريخياً سواحل مدينة الحديدة التي لا تلوث أفق غروبها الإثارات من أي جهة خاصة كشافات البواخر الداخلية والخارجية من وإلى ميناء الحديدة بالتعيين.. وفي الساعة السادسة والدقيقة (17) تغرب الشمس في الموقع المذكور، وبعد حوالي (31) دقيقة أي في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة والأربعين يغرب الهلال ويكون عمره منذ ولادته حوال (14) ساعة و(32) دقيقة ورؤيته متوفرة في الأفق الغربي المذكور شريطة عدم احتجابه بغيوم كثيفة.

ومن السابق يكون اليوم الأول من رمضان هو السبت 1-3-2025م.

وأما هلال شوال فسيكون استطلاعه بعيد غروب شمس يوم السبت 29-3-2025م، علماً أن (الاقتران) يكون قد تم الساعة (13) -أي الواحدة بعد الظهر- والدقيقة (58) في اليوم المذكور، وستغيب الشمس في هذا اليوم الساعة السادسة مساءً والدقيقة (21)، وأما الهلال فسيغيب أيضاً بعد ذلك بحوالي ست دقايق وبضعة ثوان وهذه مدة المكث (أي المدة بين غروبي الشمس وهلال القمر)، وهكذا يكون الشرطان الفلكيان المهمان لبداية أي شهر هجري جديد قد تحققا لشهر شوال وأي شهر هجري آخر وهما: أولاً، حدوث (الاقتران) قبل غروب الشمس بساعات كافية، وثانياً غروب الهلال بعد غروب الشمس بدقائق قابلة لأي استطلاع فلكي حديث.

وبناءً عليه يكون يوم الأحد 30-3-2025م فلكياً هو الأول من شوال للعام 1446 للهجرة -وهو عيد الفطر السعيد لعدد من الدول العربية والإسلامية فقط.. وجدير بالذكر أن مدة المكث في أفق الرباط: (المغرب) ستبلغ حوالي تسع عشرة دقيقة وهي مدة كافية لاستطلاع جيد هناك-.

وكل عام وأنتم في خير وعافية وسلام

المهندس: محمود إبراهيم الصغيري - رئيس الجمعية الفلكية اليمنية.

القاضي العلامة يحيى بن يحيى العنسي - أمين عام الجمعية.

الباحث الفلكي الأستاذ عدنان الشوافي - مدير العلاقات العامة في الجمعية