نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفيات البحيرة والإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 02:30 مساءً - - الدكتور محمد الطيب: الوزارة مستمرة في تنفيذ الجولات الميدانية لرصد أي ملاحظات والعمل على حلها فورًا لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين

في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالخدمات الصحية، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الصحية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل داخل المستشفيات وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى وادي النطرون التخصصي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والرعاية المتوسطة، وأقسام العظام والجراحة والحضانات، إلى جانب الصيدلية والمعامل وقسم الأشعة، وأوضح أن الدكتور "الطيب" شدد على ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال، كما راجع دفاتر الاستقبال وحضور الطاقم الطبي، واطمأن على التزام العاملين وانضباط سير العمل.

وأضاف عبدالغفار أن الدكتور الطيب استمع إلى المرضى لرصد ملاحظاتهم حول جودة الخدمات الطبية المقدمة، ووجه بسرعة توفير استشاري في تخصص المسالك البولية داخل العناية المركزة، إلى جانب متابعة حالة الأجهزة الطبية في قسم الأشعة ومخزون فصائل الدم.

تابع نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى العجمي التخصصي، حيث تفقد أقسام الطوارئ، وغرف الفرز، والحقن الآمن، وعيادة عقر الحيوان، إلى جانب صالة الانتظار التي لاحظ فيها تزاحم المرضى، ووجه بسرعة توفير سرير رعاية لطفلة كانت ضمن حالات الانتظار، كما راجع دفاتر تسجيل الحالات وجداول حضور الطاقم الطبي والتمريض.

وأبدى الدكتور الطيب ملاحظاته بشأن نظافة المستشفى، مؤكدًا ضرورة تحسين مستوى النظافة لضمان بيئة صحية مناسبة للمرضى، كما استمع إلى شكاوى المرضى والعاملين، ووجه بإعداد تقرير مفصل عن المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارة.

وفي إطار متابعة التجهيزات الطبية، تفقد نائب الوزير قسم الأشعة المقطعية والسونار، ووجه بتوفير طبيب متخصص في السونار، كما زار وحدة العناية المركزة وصالة حديثي الولادة، واطمأن على حالة الأجهزة الطبية، كما شدد على ضرورة تعزيز كوادر الصيانة الطبية لضمان استدامة تشغيل المعدات الحيوية.

وفي سياق جولته، راجع الدكتور الطيب أوضاع الصيدلية الخارجية، حيث انتقد مستوى النظافة، ولاحظ غياب المسؤول عن الصيدلية، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر الأدوية وسلامة بيئة العمل، كما استمع إلى شكاوى مشرفة التمريض حول عدم توافر الزي الرسمي، ووعد بمتابعة الأمر مع الجهات المختصة.

كذلك تفقد المعامل ووحدة الغسيل الكلوي، واستمع إلى ملاحظات المرضى حول مستوى الخدمة، ووجه بسرعة توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وزيادة عدد أفراد التمريض لدعم الوحدة، فيما لاحظ عدم توافر أشعة بانوراما في عيادة الأسنان، ووجه بتوفيرها على الفور.

وتابع نائب الوزير جولته بتفقد وحدة طب أسرة العجمي البحرية (الهانوفيل)، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما زار وحدة العجمي لصحة الأسرة، وتابع نظام ميكنة صرف الألبان، وراجع سجلات قيد المواليد والوفيات في مكتب الصحة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة وتنظيم بيئة العمل، ووجه بتوفير تكييف داخل الصيدلية.

وشدد الدكتور محمد الطيب، خلال جولته على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الجولات الميدانية لرصد أي ملاحظات أو مشكلات والعمل على حلها فورًا، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.