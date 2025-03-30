أخبار اليمن : السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المباركتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي جاء فيها :بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى في كتابه الكريم ({وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) صدق الله العظيمالاخ العزيز الشيخ/ صادق امين ابوراسرئيس الموتمر الشعبي العامالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بمناسبة حلول عيد الفطر والذكر لله المجيد على نعمة التوفيق لصيام رمضان المبارك

يسرني أن أهنئكم بمناسبة عيد الفطر سائلين المولى جل وعلى ان يعيده عليكم وعلينا وعلى شعبنا اليمني العزيز وامتنا الاسلامية باالخير واليمن والبركات وان ينعم على شعبنا اليمني بالخير والفرج والنصر والتمكين

كما نسال من الله العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال وان يعتق رقابنا واياكم من النار وان يرحم شهدائنا الابرار وان يشفي جرحانا وان يفرج عن اسرانا وان ينصرنا بنصره ان الله سميع الدعاء

وهو ولي الهداية والتوفيق

وكل عام وانتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي