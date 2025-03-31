طقس أول أيام العيد.. تحذير من أجواء حارة ونشاط رياح مثارة على هذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 02:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، وذلك تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 30 درجة، وحذرت من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشرقيه ووسط سيناء .

ولفتت إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد، مع وجود فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

كما حذرت هيئة الأرصاد من وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (3:2 متر).