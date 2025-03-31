وزيرة التنمية المحلية تتابع مع السادة المحافظين تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 02:30 مساءً - اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، منذ صباح اليوم الاثنين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع السادة المحافظين ، بالإضافة إلي تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

و حرصت الدكتورة منال عوض خلال اتصالاتها الهاتفية مع السادة المحافظين علي تقديم التهنئة لهم وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعيد الفطر المبارك ، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تمنياتها بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة علي الشعب المصري العظيم والسيد رئيس الجمهورية بالخير واليُمن والبركات .

و أكد السادة المحافظين علي اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك والتيسير على المواطنين للاستمتاع بأجازة العيد مع أسرهم ، كما أشاروا إلى هدوء الأوضاع واستقرارها في المحافظات وتوافد المواطنين علي الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم والاحتفال بأول أيام العيد .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي مدار الساعة لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الفطر المبارك وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء أجازة سعيدة مع أسرهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم .

كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات و الوحدات الصحية و مرفق الإسعاف ، و توافر الأطقم الطبية و كافة الأدوية و الأمصال اللازمة ، و إزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف و الطرق الرئيسية والفرعية و الميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات ، لافتة إلى أهمية رفع أي تراكمات للمخلفات بالميادين و الحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز و المدن و القرى و الرفع الفوري لكافة المخلفات و خاصة المناطق المحيطة بدور العبادة و الشوارع المؤدية اليها.

كما أكدت د. منال عوض على التصدي بكل حزم لأى حالات بناء مخالف و الإزالة الفورية لأى تعدى وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن .