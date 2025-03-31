للعام السادس .. ”عيدك أحلى بدون دخان” مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 02:30 مساءً - - تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة

- ألعاب تفاعلية ورسومات وتلوين للأطفال لرفع الوعي بأضرار وخطورة التدخين

استمرارا لتنفيذ الانشطة التوعوية فى المناسبات ،نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الأثنين أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 ، مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" للعام السادس على التوالي لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المواد المخدرة ، وأيضا تعريف الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بالميادين العامة وساحات المساجد بالمحافظات المختلفة

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ،أيضا رفع وعى الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الأطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المواد المخدرة لخطورتها على الصحة، حيث يجرى تنظيم الأنشطة المبادرة طوال أيام العيد

تستهدف مبادرات صندوق مكافحة الإدمان التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 34 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن .

وأشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة ويجرى إطلاق المبادرة في العديد من الحدائق العامة والمنتزهات، وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم .

كما تضمنت المبادرات عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات كذلك تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.