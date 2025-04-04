قصور الثقافة تقدم عروضا وورشا فنية في حفل عيد الفطر بمنفلوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 04:32 مساءً - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حفلا فنيا وثقافيا، نفذته مكتبة المنفلوطي العامة بأسيوط.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وشهدها مركز شباب حي السلام بمنفلوط، بحضور محمود سعد رئيس مدينة منفلوط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب نخبة من الأدباء والشعراء والمبدعين بالمدينة.

جاء الحفل تحت عنوان "العيد فرحة"، وقدم فقراته الأديب شعبان المنفلوطي، وبدأ بالسلام الوطني، ثم انطلقت مجموعة من الورش الفنية للأطفال، منها: "أهلا يا عيد" و"الرسم على الوجوه"، من تنفيذ زينب علي محمد وهانم عمر سيد.

كما شهدت الفعالية ورشة حكي تفاعلية بعنوان "عيد الفطر المبارك"، وعروض ماسكات العرائس، إلى جانب مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

واختتم الحفل، المقام ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة أسيوط بإشراف خالد خليل، بتقديم باقة من التابلوهات والعروض التراثية المتميزة بقيادة الفنان شعبان فوزي، منها "التنورة التراثية"، و"النوبي"، و"رقصة العصا"، وسط تفاعل الجمهور.

جاء الحفل ضمن برنامج مكثف أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات، شمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، وثلاثة أفلام جديدة تعرض بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة من خلال مشروع "سينما الشعب".