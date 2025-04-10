ترامب: إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في إنهاء الملف النووي الإيراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 10:28 صباحاً - توعَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران "إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي"، مؤكدًا أن إسرائيل ستلعب دورًا رئيسيًا في ذلك.

وقال ترامب للصحفيين بعد توقيع عدة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض: "أنا لا أطلب الكثير.. لكن لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي"، حسبما أفادت "رويترز".

وأضاف "ترامب" أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أنه في حال رفضت وقف جهود التطوير فإن ذلك قد يعقبه عمل عسكري.

وتابع: "إن تطلَّب الأمر تدخلًا عسكريًا، فسنفعل".

وأحجم ترامب عن تحديد موعد بدء أي عمل عسكري محتمل.

وذكر الرئيس الأمريكي: "لا أود التحديد لكن عندما نبدأ المحادثات، سنعرف إن كانت تسير على ما يُرام أم لا، وأقول إنَّ الخلاصة ستكون عندما أرى أنها لا تسير على ما يرام".