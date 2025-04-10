الأردن يرحب بقرار ”يونسكو” بشأن القدس القديمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 10:28 صباحاً - رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال دورته رقم 221 في باريس أمس الأربعاء، بالإجماع، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند "فلسطين المحتلة".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردينة، السفير سفيان القضاة، أنَّ القرار الذي اتّخذه المجلس التنفيذي، أعاد مُطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها، والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر.

وقال إنَّ القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس المحتلة وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أن القرار يؤكّد مُجدّدًا مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.