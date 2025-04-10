أحمد جودة - القاهرة - ترامب يقرر رفع الرسوم الجمركية

دونالد ترامب.. الرسوم الجمركية تحقق نتائج إيجابية بأسرع مما كنت أتوقع.

ترامب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية تحقق نتائج إيجابية بأسرع مما كان يتوقع، وشهدت الأسواق المالية خلال الساعات الماضية تغيرا بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

دونالد ترامب

وأضاف ترامب، في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنجني ملياري دولار يوميا بعد قرار رفع الرسوم الجمركية، ويمكننا التوصل إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والصين، وبايدن سمح للصين ودول أخرى بالإفلات من مشكلات خطيرة ارتكبوها».

وتابع ترامب: «الصين ربحت تريليون دولار من التجارة مع الولايات المتحدة وهذا ليس عدلا، ومؤشرات سوق السندات في الوقت الحالي تسير بشكل جيد، والرسوم الجمركية تحقق نتائج إيجابية بأسرع مما كنت أتوقع».

وأشار ترامب، إلى وقف الرسوم 90 يوما لمن لا يرد رسوم مضادة.