هند عاكف تنهار من البكاء على الهواء بعد تعرضها للظلم من شخص ما

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت الفنانة هند عاكف، في نوبة بكاء شديدة بعد سؤالها عن تعرضها لموقف صعب أو ظلم أحد الأشخاص لها، لتجهش بالبكاء قائلة: "لما بحب أفضفض مع حد برجع لربنا سبحانه وتعالى وببكي له وبشتكي ليه وبقوله أنت اللي مطلع يارب".



وتابعت هند عاكف، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة "اللي مزعلني الظلم اللي أتعرضت ليه والظلم وحش أوي وكل اللي بيحصلي ده ظلم، وبقول لربنا أنا واثقه فيك ومش هشتكي لغيرك، وعندي يقين أوي بربنا وواثقة فيه".



وأشارت هند عاكف، إلى أنها معجبة للغاية بأداء واختيارات الفنانة يسرا، وتعشقها للغاية حيث هنأتها على تقديمها لدور ليلى مراد، وأيضا الفنان الراحل عزت أبو عوف.



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.