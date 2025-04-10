أحمد جودة - القاهرة - تهديدات سلاح الجو الإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية.. سلاح جو الاحتلال يهدد بفصل 970 طيارا لمطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة.

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الأربعاء، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بفصل نحو 970 طيارا ما لم يسحبوا رسالتهم التي طالبوا فيها بوقف الحرب بغزة لأنها تخدم مصالح سياسية.

سلاح الجو الإسرائيلي

أهداف سياسة

وقالت الصحيفة بأن الطيارون أعربوا عن معارضتهم لاستمرار الحرب في غزة، مؤكدين أن استمرارها لم يعد يخدم الأهداف الأمنية بل أصبح أداة مصالح سياسية.

وأشارت الصحيفة بأن الطياران كانوا قد بعثوا برسالتهم إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، حيث أكدوا فيها أن استمرار الحرب لم يعد يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، كما سيؤدي إلى مقتل الأسرى بغزة ومزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن استنزاف قوات الاحتياط.

غضب عارم

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن الرسالة أثارت غضب قائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي هدد بوقف كل من يوقع عليها بالوقف عن الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير حضر اجتماعا بخصوص ذلك.