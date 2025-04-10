نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يجدد تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على موقفها الذي اعترفت فيه بسيادة المغرب على صحرائه، والذي سبق أن أبلغ به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أثناء ولايته الرئاسية الأولى.

وخلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الثلاثاء 8/4/2025 في واشنطن، جدد هذا الأخير “التأكيد على أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”.

جدير بالذكر أنه خلال اتصال هاتفي جمع الملك محمد السادس ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر 2020، كان دونالد ترامب قد أبلغ العاهل المغربي بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن رئيس الدبلوماسية الأمريكية جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة “تدعم مقترح الحكم الذاتي الجدي وذي المصداقية والواقعي كأساس وحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع”.

وجدد ماركو روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة “ما تزال تؤمن بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد ذو الجدوى”.

وشدد في هذا السياق على أن “الرئيس الأمريكي يحث الأطراف على الانخراط في محادثات من دون تأخير على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض على حل مقبول من الأطراف”.

وخلصت تامي بروس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي “أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل إحراز تقدم نحو هذا الهدف”.