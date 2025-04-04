فرقة ”التحدي” لذوي الهمم تتألق في احتفالية عيد الفطر بثقافة وادي النطرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 04:32 مساءً - في أجواء احتفالية مميزة، شهد مسرح قصر ثقافة وادي النطرون حفلا فنيا ضمن فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بعيد الفطر المبارك، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

نفذ الحفل بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث تألقت فرقة التحدي لذوي الهمم التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل بقيادة الفنان مصطفى ديشا، وقدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية التي أبهرت الجمهور، منها: "الفرح الإسكندراني"، "بنات إسكندرية"، "الصعيدي"، و"التنورة التراثية"، وسط تفاعل كبير.

الفعاليات نفذت ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وجاءت ضمن برنامج متكامل أعدته الهيئة للاحتفال بعيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات، ويشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية والمسرح، إلى جانب أنشطة المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، إضافة إلى إطلاق ثلاثة أفلام جديدة ضمن مشروع "سينما الشعب"، تعرض في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض قدره 40 جنيها للتذكرة.