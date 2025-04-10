نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سرقة مرتبات الموظفين من خزينة نادي الزمالك وتعطل كاميرات المراقبة يزيد الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد نادي الزمالك أزمة جديدة بعدما تبيّن سرقة جزء من مرتبات الموظفين من داخل خزينة النادي، في وقت يعاني فيه النادي من أزمة سيولة مالية حادة.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن الواقعة تم اكتشافها خلال الساعات الماضية، حيث فوجئ المسؤولون بعدم تطابق المبلغ الموجود في الخزينة مع إجمالي المرتبات المستحقة للموظفين. وفور ذلك، بدأ مجلس الإدارة التحقيق في الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن محاولات جارية حاليًا من قبل مجلس الإدارة لتوفير السيولة اللازمة لصرف المرتبات المتأخرة، لتفادي أي توترات داخلية أو احتجاجات من العاملين.

وتفاقمت الأزمة مع اكتشاف تعطل الهارد ديسك الخاص بكاميرات المراقبة التي تغطي محيط الخزنة، مما يصعب من عملية تتبع ما حدث بدقة، ويزيد من غموض الواقعة.

من جانبه، رفض مسؤولو النادي الإدلاء بأي تصريحات رسمية حتى انتهاء التحقيقات، وسط حالة من القلق بين الموظفين بشأن مصير مستحقاتهم المالية.