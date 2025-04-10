"CNBC": البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "CNBC" اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "CNBC" أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بلغ فعليا 145%.



وأشارت الشبكة إلى أن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع الرسوم الجمركية على بكين من 84% إلى 125%.

وهذا يضاف إلى رسوم جمركية بنسبة 20% فرضها ترامب سابقا على الصين، وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة توريد الفنتانيل.

ودخلت أمس الأربعاء حيز التنفيذ الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول التي سجلت معها السلطات الأمريكية أكبر العجوزات التجارية.

ويشمل ذلك السلع القادمة من 57 دولة، في رسوم ستتراوح نسبتها بين 11 و50%.

وقد شملت هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، اليابان (بنسبة رسوم إجمالية قدرها 24%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل فيتنام (46%)، والهند (27 %)، وكوريا الجنوبية (25 %).