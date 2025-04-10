نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الحارث».. محمود ياسين يكشف عن أحدث أعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمود ياسين «جونيور» عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن أحدث أعماله الفنية.

وكشف «جونيور» عن التحضيرات النهائية لمشاركته في فيلم «الحارس» بالتعاون مع النجم هاني سلامة، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشارك محمود ياسين عدد من اللقطات للتحضيرات النهائية لمشاركته بفيلم «الحارس»، معلقا عليها قائلا: «فيلم الحارس، قريبأ».

ومن جانبه، يعد فيلم الحارث هو رجعه الفنان هاني سلامة للسينما بعد غياب دام 13 سنة من خلال، والفيلم تأليف عمر عبد الحليم، إخراج ياسر سامى ومن المقرر البدء فى تحضيراته خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لبدء تصويره بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

آخر أعمال محمود ياسين

وكان آخر أعمال محمود ياسين هو مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

وأيضا شارك في مسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض ضمن الأعمال المعروضة بموسم دراما مسلسلات رمضان 2025، وشارك في بطولته العديد من الأبطال، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب

ودارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في إطار درامي تشويقي اجتماعي حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، حيث تظهر ياسمين عبد العزيز في دور «ليل» التي تكتشف خيانة زوجها «يوسف أبو العز» الذي يؤديها الفنان خالد سليم، لتبدأ بعدها الصراعات والخلافات بينها وبين أسرة زوجها.