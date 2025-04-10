نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وجاءت تشكيلة الإسماعيلي المختارة للمباراة على النحو الآتي:
- حراسة المرمى: أحمد عادل
- خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - عماد حمدي - محمد خطاري
- خط الوسط: هشام محمد - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي
- خط الهجوم: الملواني - إيريك تراوري- نادر فرج
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
عبد الرحمن محمد - محمد بيومي - حاتم سكر - محمد وجدي - محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - عمر القط - خالد النبريصي - محمد إيهاب
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد على جميع البطولات المحلية.