نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية