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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية " مجموعة" الهبوط بمسابقة دوري نايل.

إنبي يقلب الطاولة على مودرن سبورت ويحقق فوز ثمين في دوري نايل

بدأت المباراة قوية من جانب فريق موردن سبورت واستمرت المحاولات وسيطرة هجومية على أحداث اللقاء

افتتح فريق موردن سبورت التسجيل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+1 التقدم بكرة أردت من حارس إنبي رضا السيد سجلها" محمد مسعد"

شهد الشوط الثاني استحواذ نسبي من جانب فريق إنبي وعادل النتيجة من ركله جزاء في الدقيقة 69 سجلها " أوفا"

استمرت المحاولات الهجومية من جانب فريق إنبي

احتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدلًا من الضائع ومع الدقيقة الأولى تقدم فريق إنبي بالهدف الثاني برأسيه من " محمد إسماعيل"

وصلت المباراة إلي الدقيقة 100 وعاد حكم اللقاء إلي تقنيه الڤار ليؤكد صحة الهدف

طالب لاعبي موردن سبورت بركلة جزاء ولكن لم يحتسبها حكم اللقاء

الفوز يرفع رصيد إنبي إلي النقطة 15 في المركز الثامن ويتجمد رصيد موردن سبورت عند النقطة 12 في المركز التاسع والأخير

