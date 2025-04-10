نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في مهرجان سماء العلا 25 أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفلا غنائيا في الأيام القادمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان سماء العلا.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال حفله في مهرجان سماء العلا بالسعودية باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرًا.

وروجت الجهة المنظمة لحفل أحمد سعد ضمن فعاليات مهرجان سماء العلا، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقة: «استمتع بسحر النغم، في ليلةٍ يسطع فيها صوت النجم «أحمد سعد» على مسرح «ثنايا العلا»، وسط طبيعةٍ تنبض بالجمال، ضمن فعاليات مهرجان سماء العلا».

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد تقديمه تتر مسلسل «سيد الناس»، بطولة شقيقه عمرو سعد، وحمل التتر نفس اسم المسلسل، أغنية «سيد الناس» من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر الحاج، وتوزيع أشرف البرنس، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.

وكان قد طرح أحمد سعد ألبوما جديد في نهاية 2024 بعنوان "حبيبنا"، ويضم 9 أغنيات، وهى: "حبيبنا"، ومفتقدني"، و"عايز سلامتك"، و"لو تيجي"، و"بسيط"، و"سودا سودا"، و"تيجي نحارب"، و"عمري اللي فات"، و"أنا مشيت".