وزير الخارجية التركي: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 04:32 مساءً - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية هناك قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات الإرهابية.

وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان إن تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل. وتُعد إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع حليفًا وثيقًا لتركيا.

وذكر فيدان أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى "تفاهمات معينة" مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.

وتابع وزير الخارجية التركي، إن أي اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا سيكون "من الصعب قبوله" ولكنه يبقى أفضل من الخيار البديل وهو المزيد من الموت والدمار.

وفي مقابلة على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أوضح فيدان إن تركيا تدعم مبادرة أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق ليس بالأمر السهل.