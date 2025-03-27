وزير العمل : 15 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 02:24 مساءً - أعلن السيد محمد جبران ، وزير العمل،اليوم الخميس،عن توفير 15 فرصة عمل للشباب المصري، في عدد من التخصصات ، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح،وقال أن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم،ولمدة 5 أيام، وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية فى التخصصات التالية : 5 فرص على وظيفة كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب، و 5 عمال مخازن في مجال مكينة المخازن، و 5 أخصائي أول دعم البناء والتركيب... ودعا الوزير الشباب الراغب في التقديم بإرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي :

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وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن الشروط لتخصص كبير أخصائي دعم أعمال البناء هي: إجادة اللغة الإنجليزية – الروسية ، والتعامل مع الكمبيوتر ، وخبرة 4 سنوات في المجال، وشرط الالتحاق على خصص عامل مخازن هي إجادة التعامل مع الكمبيوتر، وشروط الالتحاق بوظيفة أخصائي أول دعم البناء والتركيب هي : إجادة اللغة الانجليزية ،مستوى B1 ، وإجادة الكمبيوتر ، وخبرة 3 سنوات في المجال، والمميزات هي : توفير 3 وجبات،و الاقامة ووسيلة الانتقال من وإلى الموقع .والجمعة والسبت عطلة .