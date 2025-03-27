إجراءات قانونيـة ضد 3 أشخاص فى البحيرة والقاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه من الإتجار بالأسلحة النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 10:29 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتى البحيرة والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت التحريات أن المتهمين الثلاثة حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

وقدرت أعمال الغسل بـ 87 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.