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ضبط عامل تحرش بفتاة أثناء نزولها من الميكروباص بالمعادي

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ضبط عامل تحرش بفتاة أثناء نزولها من الميكروباص بالمعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاه حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.


 أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وقررت أنه بتاريخ 28 الجارى وحال عودتها من العمل مستقلة السيارة المشار إليها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة .

 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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