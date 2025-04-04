إيقاعات شرقية مميزة لفرقة الأنفوشي في حفل عيد الفطر والمسرح كامل العدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 04:32 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة، استقبل قصر ثقافة الأنفوشي، الخميس، حفلا فنيا ضمن حفلات عيد الفطر المبارك التي يقدمها فرع ثقافة الإسكندرية، في إطار أجندة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

نفذ الحفل بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وأحيته فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، وشهد الجزء الأول منه ميدلي غنائي قدمته الفرقة في أداء جماعي، وسط تفاعل كبير من جمهور المسرح الذي امتلأ عن آخره ورفع شعار كامل العدد.

أما الجزء الثاني من الحفل، تضمن فقرة عزف منفرد على آلة الإيقاع بمشاركة عدد من العازفين من بينهم أحمد حسام، جاسر رأفت، بلال منصور، يوسف كرم، أبانوب مختار، سما كمال، نادية طارق، غزل أحمد، يارا تامر، ريماس محمود، تقى محمد، مي سعيد، أيهم طوسون، ماهيتاب جابر، ملك أيمن، وملك لطفي.

كما تغنت الفرقة بباقة متميزة من الأغنيات التي تعتمد ألحانها على الإيقاع منها العيون السود، عم يا صاحب الجمال، يمكن على باله حبيبي، بهية، كان عندي غزال، مشكلني حبك، جانا الهوى، وليلة ما جاني حبيبي.

نفذت الفعاليات ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف د. منال يمني، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات، ويشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، وثلاثة أفلام جديدة تعرض بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة من خلال مشروع "سينما الشعب".