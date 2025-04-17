"بدرية بتخمس".. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها مقطع فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها بشكل عفوي يجمعها بصديقتها الفنانة بدرية طلبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تمازح بدرية بطريقة طريفة، معلقة على المقطع بقولها: “بدرية بتخمس بس”، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بخفة دمهما وروح الصداقة التي تجمعهن.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل «وتقابل حبيب» وشاركها في البطولة كلًا من نيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

قصة وأحداث وتقابل حبيب





تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري.