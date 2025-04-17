نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة حفلات عمرو دياب في شهر مايو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء 3 حفلات جماهيرية خلال شهر مايو المقبل، وذلك ضمن جولته الفنية في عدد من العواصم العربية.

قائمة حفلات عمرو دياب في شهر مايو المقبل

ومن المقرر ان يحيي عمرو دياب حفل ضخم في القرية العالمية بدبي يوم 4 مايو، ثم ينتقل إلى الكويت لإحياء حفل على مسرح الكويت أرينا يوم 8 مايو، ويختتم جولته بحفل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 16 مايو.

تفاصيل حفلات عمرو دياب

ومن المنتظر أن يقدّم عمرو دياب خلال هذه الحفلات مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري كبير يعكس شعبيته المستمرة في الوطن العربي.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

وأعلنت شركة "تذكرتي"، عن أسعار تذاكر حفل النجم المصري عمرو دياب المرتقب في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، والتي جاءت على النحو التالي:-

يبلغ سعر تذاكر الفئة الأولى 1000 جنيه مصري، الفئة الثانية 1850 جنيهًا مصريًا، الفئة الثالثة 6000 جنيه مصري، الفئة الرابعة 6500 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر تذاكر الفئة الخامسة 7000 جنيه مصري، الفئة السادسة 150 ألف جنيه مصري، الفئة الأخيرة بسعر 500 ألف جنيه مصري.

أحدث أعمال عمرو دياب

ومن ناحية اخري، يستعد لطرح ألبومه الجديد، حيث يتكون ألبوم عمرو دياب الجديد من 13 أغنية والذي يتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين وعلى رأسهم؛ عزيز الشافعي وتامر حسين.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أعمال عمرو دياب هو ألبوم "بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومن توزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وميكس ماستر أمير محروس.