نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الشباب السعودي يشترط زيادة في راتبه لتمديد عقده مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بأن نادر الشراري، لاعب نادي الشباب السعودي، وضع شرطًا ماليًا لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قدمت إدارة نادي الشباب عرضًا رسميًا للاعب لتمديد عقده لمدة ثلاث سنوات بمقابل 4 ملايين ريال سنويًا.

لكن الشراري طالب بزيادة راتبه إلى 6 ملايين ريال سنويًا، وهو ما رفضته إدارة النادي التي تمسكت بالعرض السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشباب منحت الشراري مهلة محددة للرد على عرضها، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستبدأ في التفاوض مع مدافع بديل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما كشفت الصحيفة أن النادي حدد ثلاثة لاعبين محتملين لتعويض الشراري في حال رحيله، على أن تبدأ المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين فور حسم موقف الشراري.

وكان الشراري قد لعب 27 مباراة مع فريق الشباب خلال الموسم الحالي.