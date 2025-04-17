نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. عرض فيلم اللعب مع العيال على نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور منصة نتفليكس غدا عرض فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد امام، والذي ينضم إلى قائمة الأعمال الكوميدية المصرية المتاحة للجمهور على المنصة العالمية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويضم فيلم اللعب مع العيال، من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.

قصة اللعب مع العيال

الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي،حول مدرس اسمه علام يهرب من حياته في القاهرة من أجل العمل في شرم الشيخ ويواجه هناك العديد من الأزمات، بسبب وجود المدرسة التي يعمل بها في الصحراء وسط مجتمع البدو، يعيش قصة حب مع فتاة بدوية تُدعى كمامة، باسم سمرة بدور أبو مخزون ويعمل في تجارة السلاح، ويجسد بيومي فؤاد دور أبو عقيلة وهو زعيم إحدى قبائل البدو.

أحدث أعمال محمد إمام

ومن ناحية أخرى، كان من المقرر أن ينافس محمد إمام في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل الكينج، قبل أن يتم تأجيل العمل إلى رمضان 2026، كما كان يُحضر إمام لمشروع آخر من أجل رمضان أيضًا وهو مسلسل حمزة الذي تأجل كذلك.

وأيضا يستعد محمد إمام لتصوير فيلمه الجديد صقر وكناريا مع شيكو خلال الأيام المقبلة، وكان من المقرر أن يقدم بطولته في البداية، أحمد عز وماجد الكدواني ونيللي كريم، وذلك في عام 2021، قبل أن يتوقف التحضير للمشروع فجأة ويتم تأجيله، وكان سيتولى إخراجه أحمد علاء الديب.

كما يستكمل محمد إمام، تصوير فيلم "شمس الزناتي" في شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بناء واستكمال ديكورات العمل، يشارك محمد إمام ببطولة فيلم "شمس الزناتي" الذي يعد بمثابة إعادة إنتاج لنفس الفيلم الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام عام 1991، ويتعاون معه بالفيلم أسماء جلال، خالد أنور، مصطفى غريب، أحمد عبدالله محمود، عمرو عبدالجليل، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.