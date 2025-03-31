سرقة حقيبة تيك توكر شهيرة أثناء تصوير إعلان داخل مركز تجميل بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً إدعاء إحدى السيدات "صانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى" بتعرضها لواقعة سرقة مبلغ مالى من حقيبتها داخل أحد مراكز التجميل بمدينة نصر بالقاهرة.

▪ بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بشكوى من السيدة المشار إليها (مقيمة بالجيزة) من داخل أحد مراكز التجميل "بدون ترخيص" بدائرة القسم ، حيث أفادت بأنه خلال قيامها بتصوير "إعلان دعائى للمركز" لبثه على مواقع التواصل الإجتماعى ، تركت حقيبتها وبها مبلغ مالى داخل إحدى الغرف بالمركز المشار إليه، وعقب إنتهائها إكتشفت سرقة المبلغ المالى من حقيبتها ، وإتهمت (مالك المركز وعامل بالمركز) بالسرقة.

▪ وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما ، وعللا إتهامها لهما بسبب خلافات بينهم حول القيمة المالية للإعلان التى كانت المذكورة ستقوم بإعداده للمركز.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.