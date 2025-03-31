أولاف شولتس: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على أمريكا بشأن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 مارس 2025 05:08 مساءً - سي إن بي سي_ أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، أن أوروبا تريد التعاون مع الولايات المتحدة لكن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد كتكتل واحد إذا لم تترك له واشنطن أي خيار بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.

وفي حديثه خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي التجاري، أكد شولتس أن كندا دولة مستقلة. وتشارك كندا في فعاليات المعرض هذا العام بوصفها دولة شريكة.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في ضم كندا ووصفها بأنها الولاية الأميركية رقم 51.

وقال شولتس “نحن نقف إلى جانبكم!… كندا ليست دولة تابعة لأحد. كندا أمة مستقلة”.

وفي رده على عزم ترامب فرض رسوم جمركية، قال شولتس إن رده على سياسات “بلدي أولاً” يتمثل في تعزيز التجارة الحرة وزيادة القدرة التنافسية والسيادة في مجال التكنولوجيا.

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وأشار إلى أن أوروبا ليست ساذجة أو ضعيفة وأن الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف.

وتابع “لذا أقول للولايات المتحدة: سيظل هدف أوروبا هو التعاون. ولكن إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة خياراً، مثلما هي الحال مع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، فسيرد الاتحاد الأوروبي كتكتل واحد”.