نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تقلص خسائرها بعد هبوطها من أعلى مستوى على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 04:15 مساءً - سي إن بي سي_ قلصت أسعار الذهب من خسائرها خلال تعاملات يوم الخميس، بعد تراجعها بنسبة تزيد عن 2% من مستواها القياسي، بعد تأثر السوق بموجة بيع بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.85% إلى 3106.99 دولار للأونصة في الساعة 1747 بتوقيت جرينتش بعد وصوله إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3167.57 دولار خلال وقت سابق من التعاملات.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% عند التسوية إلى 3121.70 دولار، بحسب وكالة .

يأتي ذلك بعد أن كشف البيت الأبيض، يوم الأربعاء عن فرض معدل أساسي للرسوم الجمركية المضادة بنسبة 10% على جميع الدول، على أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من أبريل.

وسيتم فرض رسوم جمركية أكبر على الدول التي تفرض تعرفات جمركية أعلى على الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وفقاً للإدارة الأمريكية.

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي من حديقة الورود بالبيت الأبيض: “سنفرض عليهم ما يقارب نصف ما يفرضونه علينا”. “لذا، لن تكون الرسوم الجمركية متبادلة تماماً”.

وأضاف أن هذا الرقم المخفض يشمل “المعدل الإجمالي لجميع تعرفاتهم الجمركية، والحواجز غير النقدية، وأشكال الغش الأخرى”.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وأرجع المتعاملون تراجع أسعار المعدن النفيس إلى عمليات البيع من أجل جني الأرباح وطلبات هامش الربح في فئات أصول أخرى مما أدى بالمستثمرين على الأرجح إلى بيع جزء من حيازاتهم من الذهب بهدف تغطية الخسائر.

وقال نائب الرئيس وكبير خبراء استراتيجيات المعادن النفيسة في شركة Zaner Metals، بيتر غرانت: “مع حدوث موجة بيع في السوق بسبب ضغوط تخفيض الديون، كانت السوق تبحث عن فرص الشراء عند الانخفاض”.

وأضاف بيتر غرانت: “كان الناس يبيعون أصولاً مربحة لتغطية تلك الطلبات، لكنني أعتقد أنهم سيستمرون على المدى الطويل في البحث عن الملاذ الآمن، والذهب هو بالتأكيد ذلك الملاذ”.

قفزة منذ بداية العام

وتسببت الرسوم الجمركية الأميركية في هبوط حاد بالأسواق العالمية في ظل مخاوف من احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب هذا الإجراء. لكن المسار الإجمالي للمعدن الأصفر لم يتأثر على ما يبدو.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 500 دولار للأونصة منذ بداية العام الجاري

ومن المتوقع أن تسهم البنوك المركزية في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بسبب شرائها المعدن النفيس بهدف تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار بسبب المخاطر الناجمة عن سياسات ترامب.

أسعار المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.9% إلى 32.01 دولار للأونصة لتصل إلى أدنى مستوى منذ الرابع من مارس.

وتراجع البلاتين بنسبة 3.2% إلى 951.87 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 4.2% إلى 929.43 دولار.