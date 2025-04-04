وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات العلاقات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 01:11 مساءً - دوت الخليج_ تلقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، من اندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا.

واستعرض الوزيران ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات خلال الفترة الماضية، وسبل الارتقاء بأطر التعاون المشتركة القائمة في المجالات الفنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما استمع عبد العاطي إلى عرض من نظيره الأوكراني لتطورات جهود الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، وما تم التوصل إليه في جولتي المفاوضات غير المباشرة في جدة والرياض.

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر لتلك الجهود بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.