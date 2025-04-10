وزير الخارجية الكويتى يتسلم رسالتين من نظيريه القطري والنيبالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 09:31 صباحاً - تسلم وزير الخارجية المويتى عبدالله اليحيا رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال اليحيا سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتسلم اليحيا أيضاً رسالة خطية من وزير خارجية نيبال أرزو رانا ديوبا، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال اليحيا سفير نيبال لدى دولة الكويت غانا شيام لامسال بديوان الوزارة.

من جهة أخرى، التقى اليحيا بديوان عام الوزارة بكل من وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني يحيى الشنار، بمناسبة زيارتهما الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.