سويلم يتابع حالة الرى بالمحافظات والإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية وموقف إيراد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- توفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة

- ⁠إستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التوسع في زراعات الأرز والاحتياجات المائية المطلوبة

- ⁠استمرار التنبيه علي المزارعين المخالفين علي اراضي طرح النهر بإحتمالية غمر هذه المناطق كجزء من النيل

- تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات الشرب والحفاظ علي المناسيب الآمنة علي طول النهر

- اتخاذ الإجراءات الإستباقية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه بسبب زراعات الأرز أو موجات الحرارة العالية المتوقعة

- إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، واتخاذ اللازم لتحسين إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمحافظات ، والإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية ، وموقف إيراد نهر النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي .

وأكد الدكتور سويلم على توفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية وقيام الإدارة المركزيه لشئون المياه بإتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية للمناطق المختلفة التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه مع الدخول لموسم اقصي الإحتياجات ، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والحفاظ علي المناسيب الآمنة على طول نهر النيل .

و وجه سيادته بإستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التوسع في زراعات الأرز وتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع استمرار التنبيه علي المزارعين المخالفين على أراضى طرح النهر بإحتمالية غمر هذه المناطق كجزء من نهر النيل .

وأكد سيادته على اتخاذ الإجراءات الإستباقية لضبط المناسيب والتصرفات عبر نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه سواء بسبب زراعات الأرز أو موجات الحرارة العالية المتوقعة .

وشدد سيادته على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، ومتابعة إدارة توزيع المياه لمدى الإلتزام بالمناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب ، مع قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال الالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظه على قدره الشبكة على إستيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة .