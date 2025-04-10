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امير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس العراقي تسلمها نائب وزير الخارجية

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امير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس العراقي تسلمها نائب وزير الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 09:31 صباحاً - تلقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، امس الاربعاء، رسالة خطية من رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد تتعلق بأواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها وتوطيدها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تتضمن دعوة أمير الكويت لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة اللذين تستضيفهما العاصمة بغداد 17 مايو المقبل.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر خلال استقباله سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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