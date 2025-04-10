وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 09:31 صباحاً - تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٩ إبريل اتصالاً هاتفياً من السيد "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطى تناول خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية، والحرص على مزيد من تطويرها وتعميقها فى المجالات المختلفة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع السيد وزير الخارجية نظيره البريطاني على ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الاسرائيلى الراهن، مشيرا الي اهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة علي شعوب المنطقة.

واضاف المتحدث الرسمى ان الاتصال تناول ايضا التطورات في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعم للسودان ولأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة أراضيه، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الأخيرة فى السودان وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في البلاد.