أوبك+ تقرر زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميا في مايو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 01:11 صباحاً - سي ان بي سي _ وافقت ثماني دول في أوبك+، اليوم الخميس، على المضي قدمًا في خطة زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، في خطوة غير متوقعة دفعت أسعار النفط إلى مزيد من التراجع.

وانخفضت أسعار النفط، التي كانت قد تراجعت بالفعل بأكثر من 4% عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، حيث هبط خام برنت بأكثر من 5% مقتربًا من 70 دولارًا للبرميل بعد صدور بيان أوبك+.

وكان من المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+، وهي المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إنتاجها بمقدار 135 ألف برميل يوميًا في مايو، ضمن خطة التخفيف التدريجي لأحدث خفض في الإنتاج.

لكن بعد اجتماع افتراضي للدول الثماني، أعلنت أوبك أن الإنتاج سيزيد بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، مشيرةً إلى “استمرار أساسيات السوق القوية وتوقعات السوق الإيجابية”.

وأضافت المنظمة أن هذا القرار يشمل “زيادات مقررة مسبقًا لمايو، بالإضافة إلى زيادتين شهريتين”، مع الإشارة إلى إمكانية “إيقاف أو عكس هذه الزيادات وفقًا لظروف السوق المتغيرة”.

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وتعد هذه الزيادة جزءًا من خطة اتفقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، والتي تهدف إلى التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وأكدت أوبك+ أن الدول الثماني ستجتمع في 5 مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج يونيو. كما تواصل المجموعة تطبيق تخفيضات أخرى في الإنتاج قدرها 3.65 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق.