انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من التوقعات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مما يشير إلى استمرار الاستقرار في سوق العمل قبل تقلبات محتملة بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت ستة آلاف طلب إلى 219 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 225 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وأدى انخفاض معدلات التسريح إلى انتعاش سوق العمل. وذكرت الحكومة يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل بلغ 1.07 وظيفة للفرد في فبراير شباط، بانخفاض عن 1.13 وظيفة في يناير.

لكن خبراء اقتصاد يخشون من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد يكون لها تداعيات على سوق العمل. وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين بحدة مما قد يؤثر سلبا على الاستثمار والإنفاق والطلب على العمالة.

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وأعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء أنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وتقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة هي الأعلى منذ أكثر من قرن.