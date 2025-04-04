نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% عند التسوية بعد الرسوم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 04:15 مساءً - وكالات_ انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، عند التسوية، بعد أن أدى إعلان مجموعة أوبك+ عن تسريع خطتها لزيادة إنتاج الخام في شهر مايو إلى تفاقم الخسائر القوية بالفعل بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.81 دولار أو 6.42% لتصل إلى 70.14 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 4.76 دولار أو 6.64% لتسجل عند التسوية 66.95 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

وسجل خام برنت بذلك أسوأ تراجع له منذ الأول من أغسطس 2022، بينما حقق الخام الأميركي لتسجيل أسوأ هبوط منذ 11 يوليو 2022.

الرسوم الجمركية المضادة

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يأتي ذلك بعد أن كشف البيت الأبيض، يوم الأربعاء عن فرض معدل أساسي للرسوم الجمركية المضادة بنسبة 10% على جميع الدول، على أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من أبريل.

وسيتم فرض رسوم جمركية أكبر على الدول التي تفرض تعرفات جمركية أعلى على الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وفقاً للإدارة الأميركية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي من حديقة الورود بالبيت الأبيض: “سنفرض عليهم ما يقارب نصف ما يفرضونه علينا”. “لذا، لن تكون الرسوم الجمركية متبادلة تماماً”.

وأضاف أن هذا الرقم المخفض يشمل “المعدل الإجمالي لجميع تعرفاتهم الجمركية، والحواجز غير النقدية، وأشكال الغش الأخرى”.

من جانبه، علق المحلل لدى Price Futures Group، فيل فلين، قائلاً: “من الواضح أن هناك الكثير من المخاوف والاستياء هذا الصباح… لم يتوقع كثيرون أن ترامب سيمضي في تنفيذ الأمر، وقد فعل”.

زيادة إنتاج أوبك+

في سياق آخر، وافقت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ خلال اجتماع وزاري يوم الخميس الاستمرار في تنفيذ خطة التخفيف التدريجي لخفض إنتاج النفط، وهو ما جاء على غير المتوقع، عن طريق زيادته بكمية 411 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل مقارنة بزياجة 135 ألف برميل يومياً كانت مقررة في البداية.

وقالت رئيسة قسم الطاقة لدى شركة KPMG الأميركية، أنجي غيلديا: “هناك ارتباط وثيق بين الاقتصاد وبين الطلب على النفط”.

وأضافت أنجي غيلديا: “لا تزال الأسواق تستوعب التعرفات الجمركية، لكن المزيج بين رفع إنتاج النفط وضعف التوقعات الاقتصادية العالمية يشكل ضغطاً هبوطياً على أسعار النفط، مما قد يفتح فصلاُ جديداً في سوق متقلبة”.

وتراجعت أسعار النفط بالفعل بنحو 4% قبل اجتماع الدول الثمانية في أوبك+، وذلك بسبب التفاعل مع تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلنت أميركا عن فرضها والقلق من تسبب هذا الإجراء في إشعال حرب تجارية عالمية والتي ستؤثر على النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الوقود.

من جانبه، قال البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الواردات الأميركية من النفط والغاز والمنتجات النفطية مُعفاة من الرسوم الجمركية الجديدة.

خفض التوقعات وتقلبات منتظرة

خفض بنك UBS يوم الأربعاء توقعاته لأسعار النفط خلال العامين 2025 و2026 ثلاثة دولارات إلى مستوى 72 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك وسط توقعات من عدد من أطراف السوق حالياً بالمزيد من تقلبات الأسعار على المدى القصير، خاصة مع احتمالات تغير التعرفات الجمركية في حالة تفاوض الدول بشأن نسبة أقل، أو أيضاً في حالة فرض رسوم مضادة من بعض الدول.

وقال تاماس فارغا من شركة PVM للوساطة في النفط: “الإجراءات المضادة وشيكة، وبالنظر إلى ردود الفعل الأولية، بات الركود والركود التضخمي احتمالين واردين ومفزعين”.

وأضاف فارغا: “بما أن المستهلكين والشركات المحلية يدفعون في النهاية ثمن الرسوم الجمركية، سترتفع التكلفة بالتأكيد، مما سيعيق نمو الثروة الاقتصادية”.

وشهدت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زيادة كبيرة بشكل مفاجئ بكمية 6.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 28 مارس، بحسب ما كشفت عنه بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الأربعاء مقارنة بتوقعات للمحللين بتراجع 2.1 مليون برميل، وهو ما مثل ضغوطاً هبوطية أكثر على الأسعار بالسوق.