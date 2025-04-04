نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي: سنفرض رسوما جمركية 25% على السيارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 02:07 مساءً - سي إن بي سي_ قال مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي ، إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع المركبات المستوردة من الولايات المتحدة غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأضاف كارني أن بلاده ستضع إطاراً لمنتجي السيارات لتجنب الرسوم الجمركية الكندية المضادة، طالما حافظوا على إنتاجهم واستثماراتهم في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، بحسب ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً.

كما كشف البيت الأبيض يوم الأربعاء عن معدل تعرفة جمركية أساسي بنسبة 10% على جميع الدول، يدخل حيز التنفيذ في الخامس من أبريل.

وسيتم فرض رسوم جمركية أكبر على الدول التي تفرض رسوماً جمركية أعلى على الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وفقاً للإدارة الأمريكية.

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وذكر رئيس الوزراء الكندي أن الرسوم الجمركية الكندية على المركبات لن تؤثر على قطع غيار السيارات، وأيضاً على مكونات المركبات القادمة من المكسيك، بحسب وكالة .

وقال مارك كارني: “كل دولار يتم جمعه من هذه الرسوم سيذهب مباشرة إلى صناعة السيارات لدينا العمال والشركات المتضررة من هذه الرسوم”.

وأضاف: “علاقتنا القديمة، التي كانت تشهد تكاملاً متزايداً مع الولايات المتحدة، قد انتهت؛ وهذه مأساة”.

وذكر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستقاوم الرسوم الجمركية الأميركية حتى يتم إلغاؤها، مشيراً إلى أن الرسوم الانتقامية المعلنة في وقت سابق ستبقى سارية.

وتابع كارني قائلاً: “سنرد بقوة على أي رسوم أميركية جديدة”.