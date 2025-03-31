أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 05:26 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والإستقرار والإزدهار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للإتصال الكريم، وعن تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والتقدم.